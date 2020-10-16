為推動小鎮觀光，交通部觀光局邀請臺灣知名團隊於小鎮演出，深獲好評，今年擴大規模辦理，並於本周日10月18日，由「紙風車劇團」為基隆中山區外木山漁港安檢所停車場，上演《武松打虎》，帶來劇院級規格的演出，期盼在觀光中結合文化藝術，讓到旅客看見小鎮更多不同的風貌。

北觀處指出，基隆中山蘊含了豐富歷史及人文景觀：豐富漁產且極富壯麗景色的外木山海岸；蜿蜒曲折又稱台版「古墓奇兵」的仙洞巖與佛手洞；帶有些許南洋風情的市定古蹟-白米甕炮台，從自然到人文，再到當地獨有美食，不論是煙雨濛濛或是晴光燦爛，都很適合來到這得天獨厚的海景山城，感受時光洗滌的味道、海風吹拂的氣息。

北觀處歡迎白天漫遊基隆，下午到外木山漁港附近看「紙風車劇團」帶來的《武松打虎》，結束後前往廟口夜市吃美食。（北觀處提供／吳康瑋基隆傳真）

北觀處歡迎白天漫遊基隆，下午到外木山漁港附近看「紙風車劇團」帶來的《武松打虎》，結束後前往廟口夜市吃美食。（北觀處提供／吳康瑋基隆傳真）

北觀處歡迎白天漫遊基隆，下午到外木山漁港附近看「紙風車劇團」帶來的《武松打虎》，結束後前往廟口夜市吃美食，一日生活，一起享受忘憂基隆。

北觀處指出，觀光局繼2019「小鎮漫遊年」帶動小鎮旅遊風潮，今年配合「脊梁山脈旅遊年」再度選出30個經典山城小鎮，期望讓更多人走進臺灣小鎮，感受在地美麗人文風情，讓遊客玩小鎮也能觀賞高水準之表演活動，值此國民旅遊復甦之際，一同感受臺灣小鎮濃濃的人味情，體會小鎮風土民情之美。

(中時 )