離2022大選已越來越近，各政黨都開始啟動布局，綠營目前有不少呼聲支持桃園市長鄭文燦及衛福部長陳時中出來接棒選北市，甚至有謠言綠營已開始安排總統的接班梯隊，而綠營除鄭、陳以外，就屬剛推動百年大計「基隆捷運」的基隆市長林右昌呼聲最高。

對此，林右昌於15日接受廣播節目專訪指出，能被民眾肯定，自己非常開心且感激，但其實是整個團隊及柯文哲、侯友宜兩位市長的大力支持，才能完成這次的構想、規畫，自己一開始就去找新北市長侯友宜，侯也以非常強烈的急迫感大力促成對話，而北捷民生汐止線汐東段和基隆捷運已經整合，侯友宜希望能在明年核定並盡快動工，當然自己也期待盡快動工。

主持人邱明玉問到外界有聲音質疑同黨、且同屬正國會的交通部長林佳龍是否對林右昌有偏袒，林右昌則表示，都是外界想太多，部長不是幫自己，而是以大台北首都生活圈的概念來幫整個北北基的市民，打造更好的交通。

邱明玉繼續追問外傳綠營將讓林右昌接北市長、鄭文燦進入總統接班梯次，林右昌則簡潔的指出，這些謠言都是大家想太多，沒有這樣的事情，自己現在只想把市長本分該做的事情完成，其他不多想。

此外，面對行政院長蘇貞昌若像他遞橄欖枝、邀約入閣是否接受，林右昌則秒回「沒有找過我」，引人遐想，不過林仍指出，自己在基隆還有很多市政要完成，「現在不會去想這些」，並預告明年基隆預計在9月要辦大型的城市博覽會，笑稱自己還有好多事要做，心思都放在市政，沒有去想這些。

(中時 )