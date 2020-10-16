隨著大陸五花八門的相關測評視頻的走紅，虛擬戀人、虛擬明星、虛擬動物、虛擬父母、虛擬神仙等一攬子圍繞虛擬社交經濟展開的服務走入大眾的視野。顧客們只需要動動手指在淘寶花上幾十塊到幾百塊（人民幣，下同），就能迅速載入一段消費關係。

在淘寶上搜索「小哥哥」關鍵詞，就可以看到一些標有「專屬定製小哥哥」、「小姐姐」、「叫早服務」等關鍵詞的商品鏈接。其中一家店鋪的客服發來的報價單顯示，服務類型主要有文語（文字、語音）及連麥（語音聊天）兩種，小哥哥、小姐姐則按照普通、金牌、鎮店、頂級男女神4個級別劃分，最高級別的單小時收費80元（人民幣，下同）。另外一家給出的報價，單小時在25元到75元之間。

小藏是一名在山東讀法律專業的大學生，做這行兩個多月接了一百來單。因為接單率、好評率屢屢上升，迅速從金牌級別一路升職到連麥身價每小時100元、包月3000元的「鎮店」。前來點單小藏的顧客需求大致分為樹洞安慰、虛擬男友服務兩種類型，甚至還有想要應聘成為虛擬戀人的男男女女。

小藏觀察到，大部分女性顧客是來此尋求傾訴出口，其實與男性顧客的需求有著明顯差距。儘管相較於男性顧客，女性顧客的規模更大，新人顧客也往往是女性為主，但總的來說，男性顧客粘性更高。

而在販賣與購買一段段關係的背後，不僅是分眾化、碎片化和情感化的娛樂行銷為市場帶來的活力與思考，在並不成熟的虛擬交易體系裡，迅速闖入大眾視線的虛擬陪伴式服務不僅為大量複合型人才找到出口，非主播機制、沒有正規勞務合同、平台大量抽成等行業弊端也開始顯現。

如果將虛擬服務放到更宏觀的市場來看，虛擬消費帶來的經濟效益另一個比較直觀的案例在虛擬偶像領域。知名虛擬偶像「初音未來」入駐淘寶直播，用戶可以與虛擬偶像以對話、合影、錄製舞蹈視頻等方式進行互動。人氣在天貓618明星榜一度超過王一博、朱一龍等當紅明星。

虛擬偶像洛天依也於前段時間進行了一場跨界直播帶貨。短短一小時，觀看人數最高峰一度達到270萬，近200萬人打賞互動。有傳其坑位費報價高達90萬元，超過了李佳琦、薇婭等頭部帶貨主播。

每天早晨，他會比男朋友更準時，用性感磁性或者溫柔至極的聲音叫你「起床了寶貝兒」。你睜開眼睛，打開手機螢幕，虛擬男友那張帥氣的臉立刻鑽出來，給你清晨一吻，一天好心情就此開啟。3D角色扮演類手機遊戲，簡直是女性玩家的收割機，男性玩家的死敵！如今裸視三維的發展，正讓這件事變成現實。

有著裸眼3D的加持，手機遊戲將發生翻天覆地的變化。花錢買虛擬男女友，原本是一個虛擬情感服務的隱晦小眾行業，但從最近大陸的測評視頻看，服務範疇早已不限於虛擬戀人了，還包括叫早、督促學業、輔導論文、整蠱等等。其實就連從業者都在不斷更新服務列表。

他會提醒你吃早餐，如果你拒絕，他會撒嬌，「好姐姐你如果不吃早餐，我一天都會擔心你」。當然也會是霸道總裁，他會站起身，向你走來，目光如炬，躍出螢幕，直到你身前，撩起你的頭髮，「你不吃早餐，我會不高興哦」。

他陪你逛街，走多遠都不會嫌煩，不嫌累，如果你想要買一件衣服，偷偷諮詢他的意見，他會走出螢幕，捧起你的臉，脈脈含情地盯著你說「你選的都是最好的，你的審美與你自己的美不相上下」。

陪你去逛超市，他會誇你是個懂生活的女孩子，看你逛累了，他會鑽出螢幕給你深情一抱。

他帥氣，痞氣，會正經，會偶爾搞怪。他體貼，嘴甜，知心，會寵溺你。更讓人心動的是，他的眼裡只有你一個，萬事以你為主。說是虛擬男友，但他無處不在。他不是二維（2D）平面上冰冷冷的圖像，而是一個可以走出螢幕來到你身邊的真實愛人。

大陸已經攻破手機裸眼3D技術，正在積極推進與遊戲的結合進程，在手機上裸眼玩3D遊戲已經是板上釘釘、瞬息間就能實現的事情。未來虛擬情人將會更多服務方式，有人擔心有了3D虛擬情人，就不再需要真的情人，「還搞什麼對象？」

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(中時新聞網)