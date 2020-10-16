高雄市一名許姓男子，因不滿翁姓女友沉迷地下賭盤，還曾在1個月內輸了80萬元，這讓他無法忍受提分手，不久後另結新歡，引來翁女怒潑漆、砸車，許男氣得辱罵對方「像隻母狗」，沒想到反遭提告求償。法官經過審理後認定，許男確實用詞不當，因此判他需賠償翁女3萬元。

根據判決書指出，情侶倆於2015年開始交往，約莫2年之後，翁女開始沉迷於地下運動賭盤，甚至玩到走火入魔，前前後後向許男借了10萬元，通通都拿去賭博，最誇張的是，她還曾在1個月內就慘輸80萬元，被勸說多次也都講不聽，男友氣炸提出分手，從此斷絕往來。

不久後許男認識了一名廖姓女子，雙方還一起開車出遊，翁女得知後醋勁大發，在網路上發文暗酸新歡是「賣身女」，許男與廖女為此告上法院，檢方經調查後偵結不起訴；翁女挨告後氣炸，偷偷跑到許男住處潑漆、砸車，還怒告2人違反個資法，不過案件同樣不起訴。

這一連串恐怖行徑，讓許男簡直嚇瘋，因此向一名女性友人「小蓉」抱怨，炮轟前女友「金G巴」、「像隻母狗」、「只愛被幹」、「吠叫著怎麼沒公狗來幹」等語句，事後被翁女拿到對話截圖，立刻提告並求償70萬元。高雄地院審理認為，許男的用語十分貶抑翁女人格及聲譽，會讓女方在精神、心理上感到難堪，因此判賠3萬元，全案仍可上訴。

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(中時新聞網)