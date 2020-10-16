張馨予化身爆乳小喬。(取自陸網)

張馨予當年錯登吳卓羲帳號洩床照。(取自吳卓羲微博)

娛樂8點半》嫩模出身的大陸女星張馨予，擁有美艷外型與火辣F奶身材，當年憑著敢脫敢秀的大膽作風，在電玩廣告全裸扮演「爆乳小喬」走紅，後來更因為2度床照外流事件，讓她成為大陸娛樂圈備受爭議的話題女王。

本名張燕的張馨予，從出道以來就展現出對演藝事業的極大野心，不惜在電玩廣告中扮演情色版小喬，還大膽上演宛如芙蓉出水般的全裸出浴畫面，果然讓她一炮而紅，獲封「爆乳小喬」。

而真正讓張馨予名揚四海的，則是她2011年與香港當紅小生吳卓羲的一段情。當時吳卓羲微博莫名其妙出現一張張馨予臉色嫵媚床照，還以簡體字寫下：「很累，收工以後什麼都不想做只想睡覺，睡覺，頭好痛。」瞬間引發全網轟動。

雖然事後張馨予解釋是自己不小心登錯帳號，但外界大多不信，都認為她是藉此舉宣示主權。果然原本打死不認戀情的吳卓羲，終於認愛。

後來又被流出與大學前男友陳年艷照。(取自微博)

張馨予最後嫁給愛情，從爆乳小喬變最美軍嫂。(取自張馨予微博)

然而張馨予很快地又面臨另一波的床照外流。原來在她「錯登」吳卓羲的微博帳號後，陸網又突然瘋傳多張她的陳年艷照，照片中張馨予與神祕男子全裸相擁，還有掐乳、親吻等情慾動作，此外，她更被爆料兩性關係複雜還有整形。

對此，張馨予認了自己是艷照女主角，坦言照片中的男子是她大學時的男友，「那些照片在我入行初期已流出過，是從男朋友的新浪博客上流出去的。當時看到覺得很憤怒，因為知道被人利用了！我覺得很後悔，以後也不會這樣做了。」更駁斥整形爆料，只認有打肉毒小臉。

後來張馨予與吳卓羲分手，也沒有跟「以為一輩子在身邊的人」的李晨結婚，而是在2018年8月閃嫁現役軍官兼武警特戰指戰員何捷，還被封為「最美軍嫂」。

據悉，張馨予、何捷因為合作真人秀《奇兵神犬》相識，兩人交往不到1年就決定互許終身。更令人羨慕的是，老公何捷對她呵護備至，被問起老婆昔日的黑歷史，他霸氣回應：「今後不允許任何人詆毀她。」一句話堵住酸民嘴。

(中時新聞網)