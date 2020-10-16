歐洲疫情升溫 拉加德：ECB做好擴大救市準備 08:142020/10/16 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲新冠肺炎疫情急速升溫，歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）15日表示，歐洲央行擁有廣泛的工具，並且已經做好進一步實行緊急措施的準備，以緩解疫情對經濟造成的衝擊。 拉加德表示，第二波疫情蠢蠢欲動，歐洲央行手邊有許多應戰的武器，從利率、前瞻指引，再到資產購買計畫，而且央行已經做好救市準備。此外，許多會員國也考慮增加財政支出，以刺激經濟。 根據世界衛生組織（WHO）數據，歐洲新冠肺炎確診案例超過740萬例，死亡案例超過25萬，且住院人數急速攀升。 (工商 ) #歐洲 #拉加德 #準備 #歐洲央行 #ECB 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 輕豪宅市場夯 天母鐫月熱銷 04:092020/10/16 產業．科技 歐洲疫情復燃 歐美股黑一片 04:092020/10/16 全球財經 車市復甦 東陽Q3轉盈Q4更旺 04:092020/10/16 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－疫苗變數多 生技股行情起伏 04:092020/10/16 證券．權證 五大泛用樹脂 全面強漲 04:092020/10/16 財經要聞 兆豐中國內需A股基金 成績亮眼 04:092020/10/16 產業特刊 澳央行暗示擴大寬鬆 重擊澳元 04:092020/10/16 全球財經 優高收債、高收債 潛藏買進契機 04:092020/10/16 投資理財 二師兄溜滑梯 陸CPI重返1時代 04:102020/10/16 產業財經 雙B新車踩油門 衝年終業績 04:092020/10/16 產業．科技 財經熱門新聞 15檔台積概念股先上衝 - 財經要聞 - 工商時報 人民幣猛升 北京看不下去？專家爆陸匯價最後底線 - 財經 為何陸物價比美高？美掌定價權 - 產業財經 - 旺報 自1984年來預測從未失手... 李奇曼估拜登入主白宮 - 全球財經 - 工商時報 0056殖利率狂甩定存幾條街？專家蹦出這句忠告 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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