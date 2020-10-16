歐洲新冠肺炎疫情急速升溫，歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）15日表示，歐洲央行擁有廣泛的工具，並且已經做好進一步實行緊急措施的準備，以緩解疫情對經濟造成的衝擊。

拉加德表示，第二波疫情蠢蠢欲動，歐洲央行手邊有許多應戰的武器，從利率、前瞻指引，再到資產購買計畫，而且央行已經做好救市準備。此外，許多會員國也考慮增加財政支出，以刺激經濟。

根據世界衛生組織（WHO）數據，歐洲新冠肺炎確診案例超過740萬例，死亡案例超過25萬，且住院人數急速攀升。

(工商 )