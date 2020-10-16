紐約聯邦準備銀行最新研究顯示，政府3月實施「新冠病毒援助與經濟安全法案」（CARES Act）向民眾派發現金，希望能舒緩大家的財務壓力和增加消費來活絡經濟，但民眾卻把大部份紓困金存起來和償還債務，用來消費的比率相當少。

川普3月底簽署美國史上規模最大的2兆美元振興經濟方案後，就開始向每位成年人和未成年兒童各派發1,200美元和500美元現金。但民眾拿到錢後卻把大部份紓困金存起來和還債。

根據紐約聯邦準備銀行的6月家庭調查，民眾把其中36％紓困金存起來，35％用來還債，約18％用來買生活必須品，僅8％用來購買非必要性商品，3％用來捐獻。

研究員指出疫情對經濟的影響，產生前所未見的高度不確定性，包括社交距離規定、購物限禁、和延後支付租金等各種情況，都可能讓消費規模相對地縮小。

非白人族群用紓困金還債比率偏高，他們大多數沒有大專學歷和年收入不到4萬美元，一旦面對突然失業和收入意外減少時，就會以大部份紓困金來還債。

外界普遍認為紓困金能讓民眾能繼續消費，在協助美國經濟走出因新冠肺炎疫情導致的衰退上，能扮演重要角色，但紐約聯邦準備銀行的研究顯示，紓困金的作用主要是令美國人的整體儲蓄率急速增加而已。

另外8月調查顯示，假如政府派發第二輪紓困金，民眾考慮把紓困金存起來的比率上升至45％，用來還債比率則減少至31％，買生活必須品比率下降至14％，購買非必要性商品比率維持不變。

儘管目前民主黨跟白宮之間，在通過新一輪振興方案上的立場仍有很大落差，但彼此都同意向民眾提供另一輪紓困金，和推出新措施來提振復甦速度持續放慢的美國經濟。

(工商 )