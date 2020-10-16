臺北市第25屆「2020金輪獎頒獎表揚大會」15日下午舉行，由臺北市長柯文哲親自出席頒獎，表揚優良職業駕駛人及優良計程車團體。一年一度的金輪獎是計程車產業內官方認證服務品質的唯一獎項，成立15年的台灣大車隊，始終堅持服務品質，不負眾望榮獲首屆特優獎肯定。

台北市公共運輸處「計程車服務品質評鑑」今年共審查25家業者，為鼓勵計程車業者精進服務品質，從去年起評鑑分數增設特優等第，所有等第共分五級，包括特優、優等、甲等、乙等、待加強。

「計程車服務品質評鑑」，主要分為乘車調查及營運組織訪查兩大面向，「乘車調查」以公正客觀的秘密客實際搭車體驗作為評分，「營運組織訪查」更以營運制度、駕駛員服務管理及乘客服務管理做為主要評鑑指標，評鑑小組成員包含專家及學者，審查流程及標準可謂嚴謹專業。台灣大車隊已連續十年榮獲優等，本次獲頒特優獎的關鍵在於不斷精進的司機教育訓練制度、完整的無現金支付服務及完善的客戶服務流程。

談到司機教育訓練，台灣大車隊是全台唯一將職前訓練及在職訓練做系統化、制度化、電子化的專業計程車隊，每年針對22,000位隊員規劃500場以上的訓練課程，提供司機服務技能培訓，積極提升計程車產業的國際服務力。廣納24種無現金交易服務更是為了提供國內外乘客完整的乘車支付體驗，除了提供綁定信用卡、電子支付等多元支付服務，更全面提供悠遊卡、敬老愛心卡，結合台北、桃園、台中社福搭車優惠。

台灣大車隊長年經營百人以上規模的客服中心，為的就是替乘客提供全年無休24小時真人服務，乘客在乎的客訴問題能即時得到處理回應、乘客遺失物協尋，以及提供全台300萬銀髮族長輩電話叫車服務，全方位提供不分時段不分年齡的客戶乘車服務。

台灣大車隊集團總經理楊榮輝表示：「本次榮獲台北市政府特優金輪獎的肯定，首先感謝全台司機隊員們堅持提供最好的服務給乘客，每月千萬乘客的支持與回饋更是提供台灣大車隊持續優化服務最實際的動力，台灣大車隊也將持續創新服務為計程車產業的服務品質再精進。」

(工商 )