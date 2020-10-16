小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（15日）新聞重點。

【1】拜登版電郵門 次子引薦天然氣高層

距11月3日美國大選僅剩不到三周，針對民主黨總統候選人拜登的「10月驚奇」終於曝光！《紐約郵報》14日引據自一部送修筆電中獲得的電郵內容，獨家報導拜登牽涉「通烏門」的內情，披露拜登擔任副總統時，其次子韓特曾引薦自己任職的烏克蘭天然氣公司Burisma的高層給父親認識，而才不到1年，拜登就施壓烏克蘭總統放棄對Burisma的相關調查。

【2】兩岸若爆衝突 台積電有所應變

兩岸關係持續緊繃，海峽上空戰機來往頻繁，外資擔心如果衝突加劇，波及晶圓代工重鎮台積電，可能引發全球半導體供給危機，台積電表示，對於天災人禍等可能發生的危機，台積電都會有應變計畫，台積電總裁魏哲家同時強調，不論地緣政治如何緊張，台積電不管在研發或大部份的生產製造仍將持續放在台灣。

【3】前總長為吳背書 軍方不認同

吳怡農提出建立「國土防衛部隊」構想，主張在家當兵、裝備放家中，並與前參謀總長李喜明共同具名投書發表。但軍方人士認為，應是全民國防而非全民皆兵，對吳的主張多所質疑，只是礙於李喜明也一起掛名，才保持沉默。

【4】陳時中坦言 進口萊豬無法辨識

蔡政府8月宣布開放美豬、30月齡以上美牛進口，並修正萊劑殘留標準，等於不只美國，明年起其他國家的豬、牛只要符合萊劑標準也能輸台。立委蔣萬安質疑，衛福部只標產地，不標含不含萊劑，民眾怎辨識？政府一再說讓民眾選擇，但只是在說空話。衛福部長陳時中也坦言，沒標萊劑的確沒法辨識。

【5】水利會改制亂套 農民批停灌離譜

中央宣布桃竹苗1.9萬公頃農地二期稻停灌，因正值結穗期，農友痛批會遭天譴。也有農民說，政府只想把水給工業用，以為給補貼金就好，完全不顧農民死活，在水利會未改制前消息很暢通，改制後官方制度讓訊息變慢，這次連水利小組長都後知後覺，停灌消息讓大家措手不及，看新聞才知道，實在離譜。

(中時新聞網)