雲嘉南水稻栽培區近日陸續傳出零星飛蝨疫情，台南區農業改良場呼籲農友加強注意田間發生情形，適時防治，避免蟲害蔓延擴散，以減少損失，確保收成。

水稻田間常見飛蝨類有褐飛蝨、白背飛蝨及斑飛蝨等。褐飛蝨成蟲及若蟲危害時，群集於稻叢基部刺吸稻株養液為食，被害株之基部常可見汙濁之分泌物或由分泌物引起之煤煙病。

褐飛蝨導致水稻基部煤煙病。（台南農改場提供／劉秀芬台南傳真）

褐飛蝨成蟲。（台南農改場提供／劉秀芬台南傳真）

在褐飛蝨族群密度低時，由稻株外表無從察覺異狀；族群密度再增加時，則可導致稻株黃化，影響充實狀況。發生危害時，可致使稻株於短期內枯萎倒伏；中度被害田，枯萎情況常呈不規則之圓圈狀，嚴重田則圓圈相連而成全面枯萎，稱之為「蝨燒」。水稻褐飛蝨於第二期稻作乳熟期至糊熟期間為害最嚴重。

台南農改場表示，水稻生長期以後，如發現每叢水稻褐飛蝨平均密度在 5隻以上時，就應進行防治。藥劑處理應儘量噴布在水稻植株莖部，效果較佳。

農友可參考水稻登記藥劑進行用用藥(https：／／www.tndais.gov.tw／ws.php？id=382)，或參考防檢局根據抗藥性管理整理之水稻蛾類用藥選擇藥劑，也可參考防檢局根據抗藥性管理整理之飛蝨葉蟬類用藥整理選擇藥劑(https：／／www.baphiq.gov.tw／view.php？catid=16350)。若有防治上的問題可與台南區農業改良場研究人員聯絡，電話06-5912901轉308、303；嘉義分場電話05-5371574。

(中時 )