共機入侵我國西南空域圖。（圖為國防部提供）

國防部今早發布，共軍運8反潛機1架次進入我西南防空識別區，我空軍應處作為，包括派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時廣播驅離，防空飛彈追監。

國防部提供。（圖為國防部提供）

共機頻繁擾台，國防部長嚴德發7日在立法院表示，共機今年進入我防空識別區已有1711架次，其中，穿越海峽中線有49架次，進入我西南防空識別區共217架次，均是歷年最多；至於我空軍為因應共機動態，今年出動戰機2972架次，包括76架次是應對共機越中線。為此，今年以來已耗費約255億元成本。

國防部提供。（圖為國防部提供）

而國防部8月底曾公布中共軍力報告書，也針對共機近月頻飛西南空域原委做了觀察說明。軍方在報告書坦言，共機頻飛西南空域，就是讓我戰機疲於奔命。事實上，共機曾利用我在空機必須要返航時，或是在我雷達偵蒐範圍之外，突然拐進我防空識別區，意圖令我方措手不及。

依軍方研判，共機會從例外飛成慣例，再飛到常態。換言之，大陸是想比照當年拿下海峽中線以西空域的作法硬要，壓縮我台海防空意圖。

(中時新聞網)