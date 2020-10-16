虎爺，在傳統民間信仰中被視為孩童守護神，雖名為「虎」，但因早期匠師沒見過真的老虎，多以貓的造型為雕刻樣本，所以許多廟宇供奉的虎爺，反而長得像貓，這樣的反差萌也拉近虎爺與信眾距離。

隨著時代轉變，台灣從事傳統木雕工藝的師傅越來越少；享譽國內外的雕刻家吳榮賜是代表性人物之一，40多年來在其刀鋒下的神像、藝術作品，因其獨特的「波浪刀法」展現出栩栩如生的氣勢。

陳廷晉則是立體雕塑藝術家新秀，以木料專注造型藝術創作，和傳統木雕有極大反差，高雄駁二藝術園區的大型公仔「工人漁婦」公仔，就是他的創作。

大稻埕國際藝術節邀請吳榮賜、陳廷晉兩位藝術家，以實境秀形式現場雕刻虎爺，兩位藝術家各展身手，不僅展現跨越30年的世代對話，也演繹傳統木雕與現代藝術在不同體制下所煉化出的藝術養分。

策展人林文龍指出，16日將邀請台北藝術大學教授邱坤良、虎爺收藏家陶文岳與藝術家對話，並安排太平國小學童觀賞、交流。決戰虎爺48小時後，17日將把兩位藝術家的虎爺雕塑移至迪化街霞海城隍廟展示，讓遊客觀賞在世代交替的碰撞火花下，所誕生的藝術作品。

木雕藝術家陳廷晉挑戰48小時雕刻虎爺。（主辦單位提供）

(中時新聞網)