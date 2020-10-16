新北工業地再傳捷報，上市電機機械類股領導廠商中國砂輪(1560)透過信義全球資產管理公司覓得廠房用地，昨(15)日以5.84億元購入鶯歌大湖丁建廠房，丁建土地面積3,460.28坪，拆算土地單價每坪約16.9萬元。信義全球資產公司副總經理，美國認證商業不動產投資師CCIM歐人彰表示，中堅企業廠商專業實力堅強，擴廠需求依舊不減，目前信義全球資產服務的客戶中，持續有客戶需求、擴廠或尋覓土地自建，未來工業廠房、廠辦市場熱絡可期。

近年新北市包含五股、林口、土城、新莊、三重等區域產業用地價格上漲，成本考量下，企業對於新北市工業廠房需求，已從都市土地核心第一圈延伸到具交通優勢與特定產業聚落之第二環，鶯歌因未來有捷運線經過，而其工業土地購地成本相較於鄰近區域如五股、土城及樹林仍較低，也成為自用及投資買方選址區域。

歐人彰提醒，廠房開發非同辦公室、住家購置，涉及工廠登記、使用類組、汙染控制、給排水等諸多專業議題，客戶投入前建議循經紀公司完整物業說明書與專業企業人員協助進行實地查核，對交易風險才能有效管控。

工業地產除了科技業積極搶廠房外，建商也參一腳搶地建廠辦，依據信義全球資產公司統計上市櫃工業地產交易，累計今年前三季總金額已超越去年一整年交易，金額來到686億元，科技業以251億元位居第一(佔37%)，建設業以164億元位居第二(佔24%)。而觀察上市櫃法人買進新北工業地產，前三季的交易金額已為近五年新高，總交易金額來到164億元，其中交易金額最大的一筆則是長虹建設以61.39億元買下土城近1萬多坪土地，未來將興建辦公大樓。

相較於去年成交金額，今年1-9月工業地產成交已超越去年全年近兩成，而新北市佔比全台近1/4成交金額，可為主力戰場。今年1-9月合計164億也較去年全年成長達4成5。工業地產從2017年受中美貿易戰產能返台升級到今年的疫情影響加速行動自用需求不斷擴大，優質標的釋出，買方也願意搶進。

(時報資訊)