罷免高雄市議員黃捷行動如火如荼進行中，「鳳山清捷行動本部」於9月25日宣布，二階段正式啟動；並指出目前連署已達3萬份，為因應第二階段中選會有可能的剔除，將爭取送出4萬份以上。昨日（15）鳳山清捷行動本部更刊出黃收支持者禮物——一本《金剛經》的照片，痛批黃裝清流、愛收禮又愛炫耀，與自我標榜背道而馳。

鳳山清捷行動本部昨日在臉書發文，寫道：「講得好像自己多清流似的，上次為了自己妹妹的事，跟黨中央鬧得滿城風雨，不就是仗著自己名氣在搞事嗎？」附圖是黃捷在社群軟體IG刊出支持者送自己一本《金剛經》作為禮物的動態，黃在下面寫著：「有人寄《金剛經》給我，凡夫一定要拜讀一下。」

鳳山清捷行動本部在附圖中貼出黃捷名片諷刺表示：「好啦，好啦，偽無黨！但下面寫著『拒收禮』，是在打臉自己嗎？」更表示：「全高雄議員，就你最常收禮吧！而且還常常發IG炫耀。」認為黃名片上清楚寫著謝絕「收禮」、「喬病房」等訴求，私下行徑卻背道而馳。

罷捷總部發言人徐尚賢日前在「台南市韓友會——第一屆第二次會員大會暨授證典禮」演講時，大聲疾呼目前罷捷行動已進入第二階段，非常需要更多志工與糧草支援，希望大家多多力挺，好讓世人知道他們為了公平正義什麼都能溝通，就是只有「放棄」兩個字不能接受；他們為了理念，無論面對任何阻礙，也將毫無畏懼、循序漸進，更重要的是永不放棄。

(中時新聞網)