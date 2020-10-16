金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2020年8月底，國銀對中小企業放款餘額達7.46兆元、月增675.58億元，累計前8月對中小企業新增放款達5625.79億元，全年目標達標率達187.53％、已超標87.53％，新增放款及超標率雙創新高。

金管會表示，截至8月底，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額64.43％、月減0.06個百分點，占民營企業放款餘額66.68％、月減0.11個百分點。中小企業平均逾放比0.37％，月減0.02個百分點。

銀行局統計，截至8月底，國銀對中小企業放款餘額達7兆4605億元，月增675.58億元。累計前8月對中小企業新增放款達5625.79億元，持續改寫新高紀錄，較今年設定新增3000億元目標的達標率達187.53％，超標幅度87.53％亦改寫新高。

銀行局副局長林志吉指出，今年前8月對中小企業新增放款較多的前3名國銀，依序為合庫增加686億元、臺企銀增加534億元、玉山銀增加443億元。至於明年的新增目標，仍須視今年辦理狀況及整體經濟情勢，到明年初才會討論訂定。

金管會在每年舉辦的國銀總經理業務聯繫會議中，訂定對中小企業全年新增放款目標。2017～2019年分別目標新增3670億元、3355億元、4599億元，實際結果分別超標52.92％、24.28％、70.34％，其中去年新增金額創下歷年次高。

今年考量因應新冠肺炎疫情衝擊，政府祭出多項紓困措施、要求國銀力挺企業，金管會對此訂定今年國銀對中小企業新增放款目標達3000億元。由於前7月即順利超標，且新增金額、超標率均已改寫新高，預期全年新增金額及超標率均將持續創高。

(時報資訊)