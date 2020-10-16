因新一輪刺激法案存在不確定性與歐洲宵禁引發第二波新冠疫情再起的疑慮，美股四大指數開低震盪，終場四大指數漲跌幅介於-0.47%～-0.07%，大型科技股普遍下跌，僅有美光與INTEL小漲，APPLE、谷歌、NVIDIA小幅拉回，跌幅較深為AMD-1.28%、台積電ADR-0.47%。

由於前一交易美股四大指數收低，加上市場觀望下午即將2330台積電法說，周四台股開低走低，盤中最低下跌至12,786點。尾盤雖然跌幅略有收斂，終場收在12,827.82點，下跌91.49點，跌幅0.71%。

OTC指數開平高震盪，終場收在165.91點，漲幅0.07%，短天期均線呈現多頭排列。目前上方壓力在前波高點169.64，下方支撐為半年線約160點。

台股在長假過後緩步上攻，但指數進入萬三大關，市場追價態度轉趨謹慎，目前12600~13000點區間震盪，仍未明顯改變。由於市場資金未能有效擴張到2400億元以上，預期仍是類股快速輪動，建議將部分傳產加入選股名單；此外，目前續航力普遍不佳，宜嚴控追高風險。

(時報資訊)