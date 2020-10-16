虎頭埤風景區「遇見台灣第一水庫古往今昔」老照片徵集活動，共選出30幀老照片，即日起至11月15日於新化武德殿展出。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

配合交通部觀光局台南新化區經典小鎮系列活動，虎頭埤風景區進行「遇見台灣第一水庫古往今昔」老照片徵集活動，共選出30幀老照片，即日起至11月15日於新化武德殿展出。

虎頭埤本為灌溉儲水之用，埤潭於1906年重建之後，在日據時期已是台灣十二大勝景之一。虎頭埤風景區有山有水，有台南後花園之稱，是許多台南人的共同回憶，老照片徵集活動獲熱烈回響，共收到114幀老照片，由專業評審依特殊性與完整性、拍攝的歷史意義等，選出30幀老照片於本次特展中展出。

虎頭埤風景區「遇見台灣第一水庫古往今昔」老照片徵集活動，共選出30幀老照片，即日起至11月15日於新化武德殿展出。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

其中由在地「葉陶楊坊」提供的老照片，拍攝於1928年日本時代，一艘小船載著一群身穿和服與頭戴學生帽的職員家族，一起乘船共遊於虎頭埤。

該照片對照當時1929年臺灣民報刊載，虎頭埤1928年當選十二勝景以來，街民不惜犧牲、修整道路、建設橋梁、以資來觀者之利便。當時已有遊覽船5艘，又建涼亭2座，遙望青山綠水中紅瓦涼亭有萬綠叢中一點紅之美。老照片搭配上當年報導文字敍述，可發現虎頭埤更多的歷史點滴。

台南市觀光旅遊局表示，本次老照片特展見證了台灣第一水庫的百年風華，從日本時代到1980年代的老照片，從風景照到人物照，一張張的老照片醞釀著許多動人的回憶，勾起無限且無價的回憶，虎頭埤風景區管理所邀請民眾來到武德殿看看老照片特展，也歡迎到虎頭埤風景區舊地重遊共創新的美好回憶。

(中時 )