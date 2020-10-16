小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(16日）財經重點。

【1】0元拿i12 電信三雄激戰1,399

中華電信15日搶先公布iPhone 12的5G資費，台灣大、遠傳及台灣之星昨晚隨即跟進，市場人士分析指出，電信三雄這波主打1399資費及48個月合約期，最便宜0元入手128GB版機的iPhone 12。

【2】台積電上修年營收 看增30％

晶圓代工龍頭台積電15日召開法人說明會，受惠於5G智慧型手機、高效能運算（HPC）、物聯網（IoT）等帶動先進製程強勁需求，第三季合併營收達3,564.26億元，歸屬母公司稅後淨利達1,373.10億元，同步創下歷史新高，每股淨利5.30元優於預期。台積電總裁魏哲家表示，5G及HPC需求延續到第四季，調升全年美元營收至年增率超過30％。

【3】全球負債暴增 跟GDP近1：1

國際貨幣基金（IMF）表示，全球政府為了對抗新冠疫情與挽救經濟衰退，砸下龐大支出為經濟注入活水，也使今年各國公共負債膨脹至歷史新高，幾乎接近全球經濟產值的100％。IMF財政事務部門主管加斯帕（Vitor Gaspar）指出，他們認為高公共債務並不是最大的立即風險，眼前重要的是避免過早取消財政刺激。財政紓困至少必須維持到2021年才能支撐復甦，及抑制長期傷害。

【4】央行：打房還不是適當時機

中央銀行總裁楊金龍15日赴立法院財委會報告，針對立委關注房市過熱，何時才要出手「打炒房」，他表示，目前疫情尚未解除，政府的紓困及振興持續中，針對房市進行管制「還不是適當時機」，若未來情況趨嚴重時，將啟動選擇性信用管制措施。市場解讀，這暗示央行年底前暫時不會祭出房市管制措施。

【5】陸電影票房首超北美稱霸全球

據阿里影業旗下數據平台燈塔最新統計，截至15日0時，2020年大陸累計電影票房達人民幣（下同）129.5億元，首度超越北美，成為全球第一大電影市場。值得注意的是，「十一」黃金周檔期8天票房就占全年約三成。

(中時新聞網)