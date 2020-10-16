昆凌和周杰倫2015年結婚後，生下女兒Hathaway跟兒子Romeo，順利添下一個「好」字，而常在社群分享日生常活照的她，日前被抓包貼出周董舊愛侯佩岑貼過的彩虹照，慘遭網友砲轟是在「盜圖」，對此侯佩岑出席活動時，被問及此事則是連忙緩頰，還在網友力挺昆凌的PO文按讚，立刻引發熱議。

昆凌日前限時動態PO出彩紅風景照，被網友指出是盜侯佩岑的IG照，她先急忙秒刪之後，立刻回應「這是一張建商傳給我們的照片，我們當時就在信義聯勤，他說我們後面有彩虹，我覺得很漂亮就PO了，沒想太多」，接著更還tag老公周杰倫「好險不是 ＠JAYCHOU PO，不然新聞就更大了，哈哈哈。」而周杰倫則回應：「這其實是蠻白痴的新聞」，對此侯佩岑出席活動被問及此事，則是大方表示：「美圖共賞嘛」，大方回應的態度，讓網友紛紛讚爆。

昆凌和侯佩岑皆PO了同張照片。（圖／微博）

雖然昆凌第一時間出面解釋，仍然被網友酸爆，不過仍有人發文力挺：「有些人怎麽總是說別人沒文化，昆凌也是回覆事實啊，就是別人發給他的，怎麽網友不信就要罵人家昆凌呢？昆凌招誰惹誰了？從頭到尾都是網友在高潮。」而有眼尖網友發現侯佩岑公開點讚該貼文，被推測也認為網友太小題大作。

對此兩派網友也隔空交火：「對比兩人的回應，覺得昆淩low爆」、「要來看周董怎麼收拾這個局」、「兩個人根本沒放在心上，一切都是網友吵出來的」、「覺得兩個人的回應都很有腦袋啊」。

(中時新聞網)