台灣基進立委陳柏維在14日立院數個委員會聯席審查萊豬進口行政命令後，在臉書批國民黨立委亂提案、美豬蜜汁火腿超好吃，還開直播批藍委助理亂剪接，「我若是你爸，真後悔沒把你射在保險套裡。」國民黨前立委孫大千在臉書批評「3Q委員沒有去當川普的兒子，實在是太可惜了。」講起話來跟川普一個樣，自以為是，不學無術，不懂裝懂，吹牛唬爛。

孫大千配上一張川普、陳柏惟KUSO合成圖，畫成一對父子，配上「乖兒子～繼續幫爸爸說話，美豬火腿給你吃到飽～」口白，酸度十足。

孫大千說，首先，立法院各委員會原本就是針對不同的領域進行分工，委員會當中的臨時提案，有許多都是建請案的性質，倘若有必要送入院會進行表決，立法院自有內規進行規範。當了這麼久的立法委員，怎麼會連這麼簡單的ABC都搞不懂呢？這不是在自取其辱嗎？

他說，其次，立法院原本就負起監督政府施政的責任，在委員會當中以臨時提案方式要求政府考慮課徵健康捐，究竟又如何侵犯了行政權？如果連分權政治的基本邏輯都沒有學過，就不要在這裡亂噴口水。早知道只有這樣的程度水準，選民恐怕寧願投廢票，都不願意投給3Q委員了吧？

最後，孫大千酸嗆陳柏惟說，既然3Q委員不在乎「你爸當年把你生下來」的恩情，要自我作賤身體健康，那麼就請說到做到，明年美豬進口後，請3Q委員在每天自己的直播節目開始前，先吃一塊由美豬製成的蜜汁火腿給大家看一看吧！3Q委員如此的「捨生抱美」，川普政府一定會感動涕零。

(中時 )