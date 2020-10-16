台電將於17日在陽明山中山樓大禮堂舉行職工聯合婚禮，但有新人卻臨時收到通知「原有的桌菜將改為台鐵便當」，引發新人不滿。對此，台電福利會提出補償方法，每一對新人可領2000元，每位參與親友500元，以一桌10人來看，每桌最後可拿到6000元。

台電聯合婚禮午宴將於明（17日）在中山樓大禮堂舉行，原訂有100桌，但卻有新人在14日時收到通知，稱原場地因為大雨漏水，只好將原本的桌菜，改為台鐵特製便當，方便親友們在車上享用，超臨時的決定讓新人相當傻眼。

而台電福利會也緊急開會決議補救方案，向新人們表達歉意，並提供補償：

一、婚宴當天除發台鐵便當外，結束時現場「新人每人發1000元、親友每人500元。」

二、為了體貼新人早起又勞累，因此當天化妝室現場將提供新人精緻餐點享用。

三、原有的生育獎勵三萬元預計今年起取消，但為表歉意仍續辦，另在加碼一萬元。

根據台鐵所提出的補償方案，17日將參與此場婚宴的每一對新人共可領取2000元，而參與的親友也可拿到500元，以一桌十個人來計算的話，每一桌共可拿到6000元。

(中時新聞網)