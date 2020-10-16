Ty Lue is finalizing a five-year deal to become the next coach of the Los Angeles Clippers, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 15, 2020

《ESPN》權威記者沃納洛斯基16日爆料，快艇助教泰隆盧確定升任快艇新總教練，雙方也將簽下5年教頭合約，他的助理教練團隊陸續曝光，除了找來畢勒普斯擔任首席助教，就連前騎士總教練，且在上季擔任大陸CBA廣州龍獅總教練的祖魯都找來快艇當助教。

43歲的泰隆盧，曾在2015到18年期間擔任騎士總教練，且在2015年帶領騎士拿下隊史首冠，生涯例行賽總戰績128勝83敗、勝率6成07，季後賽戰績61勝41敗、勝率6成72，去年開始擔任快艇首席助教，輔佐前快艇總教練瑞弗斯。

不過自從瑞弗斯無預警遭到快艇開除後，泰隆盧就是快艇新任主帥的領跑者，因為快艇相信泰隆爐的總冠軍經歷，以及強大的溝通能力，將可幫助快艇實現上季沒法完成的事物，講白一點，就是爭奪總冠軍，畢竟快艇老闆鮑默渴望奪冠。

泰隆盧可以順利接下快艇總教練的另一主因，根據沃神報導是因他獲得相當多快艇主力的支持，也讓泰隆盧接下執教「雙星」里歐納德、保羅喬治的艱困任務，快艇目前仍是下季爭冠熱門球隊，最大阻礙仍是詹姆斯領軍的上季總冠軍湖人。

(中時 )