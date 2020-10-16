前國安會秘書長邱義仁日前參加一場美國討論兩岸局勢的研討會。對於台獨議題，邱義仁明白指出，「台灣任何務實的政治人物，除非瘋了，都不會推台獨。」對此，有港媒感嘆，按照邱義仁的說法，看看台灣有多少人瘋了！

邱義仁12日參加美國喬治城大學所舉辦的「對台戰略模糊性與清晰化」的線上研討會。對於台獨的議題，據綜合媒體報導，邱義仁明確表示，任何務實的政治人物都知道，台灣有怎樣的能力和資源？連前總統陳水扁最後也都踩煞車，除非瘋了才會搞台獨。

對此，港媒《中評網》直言，邱義仁說除非瘋了才搞「台獨」，但照邱義仁所言，現在台灣有很多人瘋了，那些所謂務實台獨者主義者都在瘋子之列，而以「台獨」為黨綱的民進黨，自然也瘋了。

邱義仁為何會在這時說出「除非瘋了才搞台獨」？難道不怕引起一大票台獨人士的不滿？既然如此，為何邱義仁還是要說出口？也許就是形勢和時空都變化了，台獨也變了，因為台獨是死路，那些瘋了的「搞獨者」以為不會有事，根本就是「引火燒身、欺人自欺」。

(中時新聞網)