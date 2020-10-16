金管會日前證實4度查獲陸資繞道違法投資大同(2371)股票，主委黃天牧表示，調查需與其他跨境監理機關合作進行，目前還有幾個檢舉案提及的帳戶仍在調查中，但在查證確認前均視為合法外資，故不影響21日召開的股東臨時會舉行。

金管會13日證實查獲陸資透過新加坡金融機構違法投資大同股票，持股比例達5.87％。黃天牧證實，該陸資即是匯豐銀行託管ING亞洲私人銀行有限公司，為大同年報揭露的第4大股東。背後陸資有公司亦有自然人，但與外界指稱的鄭文逸及龍峰國際均無關。

黃天牧表示，此次查獲的違法陸資是5月時接獲檢舉，透過與跨境監理機構合作、層層抽絲剝繭調查，歷時至少5個月才確認。由於今年以來接獲大同各式檢舉案，目前仍有幾個帳戶仍在調查中，由於金流及最終受益人均不在台灣，因此需要時間逐步進行跨境查核。

對於外界要求金管會檢討法規、強化外資申報最終受益人及相關管制，黃天牧認為，前2年已有所精進、是否再強化則有待斟酌，因多數來台外資均合法，若要求保管銀行負擔太多責任，成本及程序的增加會影響外資來台投資意願，在防堵及鼓勵之間需做權衡調和。

由於由市場派召開的大同股東臨時會將在21日登場，金管會此時查獲違法陸資，遭公司派質疑是否影響公平性。黃天牧表示，股東臨時會能否召開是由經濟部決定，就金管會立場，在未有確切證據認定非法前，均應視為合法外資，查獲的5.87％持股會取消投票權。

(時報資訊)