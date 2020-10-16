太陽能模組廠安集(6477)發行第2次無擔保轉換公司債（CB），由國泰證券主辦、於15～19日採競拍方式承銷。總競拍張數2550張、底標價每股100元，每人最高得標張數合計不得超過255張，預計21日開標、30日以安集二(64772)於櫃買中心掛牌。

國泰證表示，安集此次可轉債共發行3000張，轉換溢價率為102％、轉換價格為42.1元。發行期間5年，若未達轉換價，投資人可在發行滿3年時執行賣回權，依債券面額的101.51％賣回發行公司，或持有5年到期時，依債券面額的102.53％以現金一次償還。

2007年成立的安集於2016年6月上市掛牌，目前實收資本額9.44億元，旗下擁有太陽能模組廠及太陽能電廠。其中模組年產能約170MW（百萬瓦）、主要鎖定國內市場，2019年對營收貢獻比重達約8成，售電收入占19％、其餘為1％。

受惠國內併網大型案場客戶的太陽能模組遞延訂單陸續出貨，安集2020年第二季營收達6.1億元，季增達2.34倍、年增達52.73％，改寫歷史次高。第三季自結合併營收續升至9.52億元，季增達56.01％、年增近2.08倍，改寫歷史新高。

同時，受惠今年夏季平均日照時間與品質優於去年，有利電廠售電收入，帶動安集7～8月自結稅後淨利達0.85億元、每股盈餘（EPS）0.85元，已超越第二季新高紀錄，累計前8月每股盈餘1.84元。由於9月營收再創3.62億元新高，第三季獲利同步創高有譜。

展望後市，隨著國內大型電廠陸續動工、推升太陽能模組成長動能，安集電廠裝置容量預計至年底將自58.4 MW提升至70 MW，目標2～3年內達到100 MW。而目前售電收入毛利率約70％，且可依台電躉售電價合約銷售至少20年，推升未來穩定獲利來源及現金流。

此外，安集2018年成立3D列印部門，展開3D金屬列印市場布局，開發出多種金屬粉末材質產品，除已取得航太認證，亦積極申請生醫認證，希望憑藉掌握集團整體上下游整合及技術與成本優勢，成為未來營運另一成長動能。

(時報資訊)