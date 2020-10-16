蘋果4款全新iPhone 12新機，全數支援5G、搭載A14處理器，也均支援IP68等級防水，iPhone 12 Pro、iPhone 12預計23日正式開賣，台灣5家電信業者中以開台的中華電、台灣大、遠傳以及台灣之星也公布資費，至於亞太電(3682)則預計會在今(16)日稍晚公布，以電信三雄來說，本次均將綁約拉長到48個月，以5G最多人申辦的1399元資費來說，iPhone 12(128G)來說，台灣大、遠傳均可享0元購機，龍頭中華電則需要到1799元門檻，但各家業者均有舊換新現金折抵，台灣之星則打出挑戰資費、手機專案價雙雙市場最低價，各家搶客戰火，盼藉由蘋果的高人氣，衝出申辦潮。

中華電(2412)iPhone 12、iPhone 12 Pro新機購機資費，搭配精采5G購機方案，月繳1399元、綁約48個月，iPhone 12 (64GB)專案價2300元、iPhone 12 Pro (128GB)專案價9300元，另外，搭配「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3000元，iPhone 12(64GB) 0元即可入手，上述優惠同享行動上網吃到飽、最大網內免費講。中華電將於10月23日上午8點起，於全台500餘間指定服務據點及中華電網路門市正式開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro，此外，針對精采5G購機方案，月繳1399元以上，持iPhone 6以上舊換新享限時加碼再折3000元。

台灣大(3045)iPhone 12、iPhone 12 Pro資費來說，搭配5G月繳1399元資費，綁約48個月，便能0元入手iPhone 12(128G)，再享上網、網內互打吃到飽；申辦1599元資費，綁約48個月，就可以0元把iPhone 12 Pro(128G)帶回家，VIP用戶續約最高享折價5000元。台灣大表示，網路及實體門市預購用戶僅需先繳3,000元，即可登記限量預購，另外，也針對現有iPhone機型，台灣大也推出折扣優惠，申辦指定資費，iPhone SE(128G/256G)最高降1000元；iPhone 11(128G/256G)最高降幅5400元；iPhone 11 Pro/Pro Max 全系列則降5000元。

遠傳(4904)方面，iPhone 12、iPhone 12 Pro搭配「遠傳心5G方案」月付1399元，iPhone 12 (128G)直接0元購機；iPhone 12 Pro (128G)也只要6300元，除了享有5G上網吃到飽不降速、網內免費的「雙飽」優惠，網外跟市話都再免費送110分鐘！此外，老客戶續約iPhone 12免付萬元預繳費，最高再折5000元。

至於台灣之星，針對iPhone 12、iPhone 12 Pro祭出挑戰資費與手機專案價雙雙市場最低價，新申辦/攜碼/續約搭配5G資費方案，月租599元起，即可入手最新蘋果旗艦iPhone 12/12 Pro，享5G不限速每月30GB，到量仍享上網輕速吃到飽，網內語音免費，網外與市話各送60分鐘；月租799元起享終身4G不限速吃到飽，有用到5G才付錢，此外，搭配月租1599元，綁約36個月，iPhone 12 64G只要6900元，再享終身5G上網吃到飽，同時享電信業獨家「手機買貴退差價」保證，購機不用怕買貴，不僅如此，預購期間台灣之星也針對不同族群推出限定優惠。

(時報資訊)