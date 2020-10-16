台大獸醫回應女大生：「這年頭沒人靠自己」的現實。（圖／翻攝自Dcard)

一名女大生日前表示，親戚聚餐時聊到小孩的職業及薪水，其中表姊已經在早餐店工作兩年，月薪2萬3千元，每月能存1萬元，還是被親戚說「沒未來」，女大生於是發文問：「一個月到底要存多少錢，才能達到大人的標準呢？」，結果一名台大獸醫男網友分享自己的成功秘訣回應： 「這年頭沒人靠自己好嗎？」。

台大獸醫曬出帳戶裡的存款。（圖／翻攝自Dcard)

這名台大獸醫男網友在臉書社團「Dcard」表示，他月薪3萬8000元，因為住家裡，每個月大約可以存2萬元，努力工作一年與省吃儉用，終於存了30幾萬元，可是某天打開帳戶一看，裡面存款竟然有1千多萬元。

原PO加上投資，目前身價約3000萬元。（圖／翻攝自Dcard）

台大獸醫怕網友不相信，還曬出郵局帳戶的存款照片，活存加定存多達1233萬5982元，「問我為啥？」，因為家裡給了我1千2000萬元！垃圾薪水，有跟沒有一樣，回你親戚，這年頭沒人在靠自己的好嗎？」

貼文一出引發熱議，網友紛紛回應「看了這麼多文章，就你最實在，完全不去虎爛怎麼創業、怎麼投資」、「不想努力了」、「中肯」、「果然投胎比投資重要」、「那1200萬是上輩子修來的，不是這輩子賺來的」。

也有網友疑惑問原PO父母從事什麼行業？原PO表示「本業不重要，父母兩個加起來不到10萬，副業是包租公，滿租狀態一個月50萬吧！」。另外，上頭還有2個哥哥，每個月父母會各給10萬元左右零用錢。

原PO除了存款，還會投資股票，投入1340萬元，預估庫存淨值達1700萬元，但他仍苦嘆「現在身上全部財產也就3000萬左右，如果搬出去住，台北買棟房就沒了」。

(中時新聞網)