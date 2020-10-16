美國民主黨籍眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)告訴同黨議員，不會拖到明年1月，2黨就會敲定新紓困方案，消息一出，早盤重挫逾300點道瓊工業指數應聲上揚，尾盤甚至一度翻紅，收盤僅小跌19.8點，可見紓困仍是影響美股走勢主旋律。

裴洛西說，如果無法與白宮達成協議，眾議院的民主黨籍議員會自行設法解決相關救助需求。她之前稱與白宮腹案仍有相當大差距，但會持續與財政部長摩努辛(Steven Mnuchin)談判。摩努辛周三稱11月3日大選前雙方達成協議機率不大，造成股市重挫，他隨後已改口仍有機會選前過關。

美國總統川普(Donald Trump)周四受訪時指責裴洛西：「我們沒有停下，按暫停鍵的是她。她想等到選舉之後。她認為這樣可以傷害共和黨。」

民主黨的2.2兆美元版本紓困法案許多優先事項都被共和黨拒絕；裴洛西周三也指責川普的1.8兆美元版本各方面都明顯存在缺陷。川普版本不僅有部分眾議院同黨議員也不認同，共和黨仍有主導權的參議院也沒有批准過一次打包如此大規模計畫。

就算民主黨挾優勢強行讓2.2兆美元版本過關，新紓困法案還會面臨另一實務上困難，由於有3名共和黨參議員確診，參議院仍在休會，他們最快19日才能開議。不過裴洛西喊話表明，不論選舉結果如何，年底前人們都會等到新財政刺激措施。

(中時新聞網)