國民黨革實院長羅智強接獲爆料「中天新聞台關定了」，他今天在臉書引用北院判決書，力挺媒體言論自由，同時質疑民進黨祕書長林錫耀出來帶風向、扣紅帽，等於直接下達「殺令」，政府公然侵犯第四權。

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《中天新聞台》申請換發執照案，正由國家通訊傳播委員會（NCC）審核，因事涉媒體言論自由，外界高度關注。事實上，前年高雄市長選舉，中天報導立委邱議瑩喊「大家麥離開」打悲情牌，遭NCC罰20萬元！

台北地院判中天勝訴，判決書指出，「不受政府拘束的新聞資訊，才能監督並防止政府濫權。」法官力挺新聞媒體言論自由的法律見解，對照民進黨的鴨霸，令人唏噓。

對於中天的換照，最可恥的是民進黨祕書長林錫耀，竟然出來帶風向、扣紅帽，等於直接下達「殺令」，鐵了心的要消滅新聞自由，這是政府公然侵犯第四權的作為，更是台灣民主的恥辱。

民進黨在野的時候，口口聲聲說新聞自由，現在執政了，就把不同的聲音急著消滅。

(中時 )