川普市政廳美大選政見會

美國總統川普和民主黨對手拜登在第二場辯論取消後，周四晚各自舉行電視直播的市民大會。在各自表述的大會中，川普和拜登都面對棘手的問題。

其中川普忙著為因應新冠肺炎疫情，民主黨陰謀論等問題辯解。而拜登不斷面對主持人逼問，是否支持最高法院擴編大法官名額等問題。

而最引人爭議的一點，就是川普坦承，儘管總統候選人辯論委員會規定，要接受新冠肺炎檢測，但他和拜登首次辯論那天，他可能沒受檢。結果兩天後，他就確診了。

綜合外電報導，由於他們舉行的時間相同，都是在東部時間晚上8點的黃金時段，電視是以分割畫面的方式，讓他們隔空大對決。雖然距離11月3日正式大選還有一段時間，但已有1,800萬選民已投票，而這分割的畫面令人聯想起美國選民嚴重的分裂。

拜登費城市政廳美大選政見發表會

拜登致力將焦點放在川普處置新冠肺炎疫情上，直指他淡化疫情，導致美國超過20萬人因而喪生。「他說他沒告訴任何人，因為他擔心，美國人會恐慌，」拜登在美國廣播公司（ABC ）直播的費城市民大會中說，「美國人沒恐慌，是他恐慌了。」

然而，川普在美國國家廣播公司新聞（NBC News）的直播中告訴邁阿密戶外觀眾，「嘿，我是總統，我得見民眾，不能待在地下室」。而他顯然是在暗批拜登，在新冠疫情大流行中，待在地下室好幾個月。

美國參議院司法委員會宣布，打算下周四投票通過聯邦最高法院大法官獲提名人芭蕊特（Amy Coney Barrett）的提名案。儘管拜登一直面對是否支持最高法院大法官擴編的問題，但他還是重申，不傾向讓最高法院人滿為患，但自身立場要取決於芭蕊特提名案如何被「處置」。民主黨內部分左派人士指望，要是拜登獲勝，加上取回參院多數優勢，能擴編最高法院大法官，可是走中間路線的拜登擔心，這會進一步加深兩黨分歧，而不願加以承諾。

另一方面，川普拒絕譴責極右派「匿名者Q」（QAnon）陰謀論。這理論認為，美國政府內存在反川普與其支持者的深層政府。而他只表示，自己對相關運動一無所知。

此外，川普在被問及稅務的問題時說，他受到稽核，而美國國稅局（IRS）對他壞透了。他說，局內有前政府留下的官員，而他們對他很壞。川普說，他們想要改變遊戲規則，不擇手段。

而川普和拜登的最後一場辯論，則預定10月22日在田納西州納許維爾（Nashville）舉行。

(中時新聞網)