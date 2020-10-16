上完廁所別急著沖水！營養師高敏敏按「布里斯托糞便分類法」將糞便分成七類型，並透露3招判斷糞便健康，幫助了解自己身體的狀況。而日本內科醫師也透露，便秘是常見但不可輕忽的問題，若伴隨強烈腹痛、出血和便秘更嚴重等情況，恐就危險了。

營養師高敏敏表示，換季的時候，腸胃總是特別敏感？溫差、濕度、氣候變化大、腸道菌叢改變以及腸胃功能變弱都可能加重腹瀉和便秘的症狀，因此上完廁所別急著沖馬桶，可以觀察一下自己的便便，了解身體最近的狀況。

季節交替之季，很容易造成腸胃不適，營養師高敏敏也依據「布里斯托糞便分類法」將糞便分成7種，並透露3招判斷糞便健康。（圖／高敏敏提供）

高敏敏依照「布里斯托糞便分類法（ Bristol stool form scale ）」將糞便分成七個類型。像羊咩咩一樣或是表面高凸不平的的硬便便，代表可能有便秘的情形，也許是缺乏水分和膳食纖維，或是腸道蠕動能力差、情緒緊張等原因所致。

高敏敏補充，類型三和四則是完整條狀大便，代表正常與健康；類型五、六、七的糞便分別是鬆散的黏黏便、糊狀便便或液狀水便，都代表腹瀉狀況，像是腸道壞菌多、吃不新鮮的食物、吃太油、情緒緊張或是病毒性感染，建議盡速就醫釐清原因。

高敏敏也分享「簡單三步驟」來判斷糞便健康，透過「形狀」、「味道」和「顏色」。一般來說正常健康的糞便不會有太重的味道，若是便便惡臭恐是攝取過多蛋白質或吃太油；味道偏酸或臭酸，則是碳水化合物吃太多，像是甜食、麵包和蛋糕。

高敏敏也說，正常的糞便應是黃褐色、金黃色，且不會黏在馬桶上或是屁屁上面，也不需用太多的衛生紙擦，就可以擦得很乾淨。

根據《早安健康》報導，日本內科醫師大田和史繪指出，許多人都會便秘，此問題雖常見但別輕忽，特別是便秘還伴隨著強烈腹痛、出血或是便秘越來越嚴重等三狀況，恐怕有腸閉塞、長了大腸瘜肉和罹患大腸癌的可能性。

而食藥署也提醒，便祕是良性病症，只要多喝水、多吃蔬果，再配合每天運動，超過8成的輕症便祕患者都可以獲得改善。

(中時新聞網)