櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過長聖(6712)申請上櫃案，先豐(5349)上櫃普通股股票自10月29日停止交易，並於109年11月4日起終止櫃檯買賣。

長聖國際生技公司係以科技事業申請上櫃，主要從事免疫細胞及幹細胞之新藥研發及國內醫療機構執行「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」細胞治療技術所需細胞治療製劑之委託製造服務，申請時資本額5億6000萬元，董事長為劉銖淇，推薦證券商係元富證券及元大證券；長聖國際生技公司108年營業收入為1081萬9000元，稅後淨損為9421萬9000元，每股淨損為1.68元；109年上半年營業收入為1738萬1000元，稅後淨損為6713萬5000元，每股淨損為1.2元。

至於先豐通訊公司，櫃買中心表示，先豐通訊公司以股份轉換之方式，與上市公司臻鼎—KY(4958)進行股份轉換成為其百分之百持股之子公司，核有櫃買中心業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，爰依規公告自109年11月4日(股份轉換基準日)起終止先豐公司上櫃普通股票之櫃檯買賣，並自10月29日起停止交易。

此外，安集一轉換公司債(64771)自109年10月16日起預收款券，並每5分鐘撮合一次。

安集科技公司國內第一次無擔保轉換公司債因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自109年10月16日起10個營業日(109年10月16日至109年10月29日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(時報資訊)