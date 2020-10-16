美國上周初次請領失業給付人數增加，加深對經濟復甦正在停滯的擔憂，以及美國大選前通過更多財政援助措施的希望消退，周四美股連跌第3個交易日，創下近1個月來最長跌勢，衡量市場恐慌情緒的CBOE市場波動率指數觸及一周高點。

最新公布的數據顯示美國上周初次請領失業給付人數升至兩個月新高，另一份報告則指出紐約州10月製造業活動意外疲弱。

歐洲疫情急升並重啟部分防疫封鎖措施，亦為美股帶來壓力。法國宣布進入公衛緊急狀態，英國已接近啟動第二次鎖國，受此打擊，歐洲股市普遍下跌。

美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）接受媒體訪問時表示，他與川普總統將致力於完成激勵方案，儘管在大選前很難達成，但他們會繼續努力。

美國總統川普表示，為了與國會民主黨人就新冠紓困方案達成協議，他願意提高其1.8兆美元的提案，惟這個想法稍後遭到自家陣營的參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）回絕。

在距離11月3日大選不到20天，川普與民主黨候選人拜登周四將在黃金時段各自舉辦市民大會（town halls）對決，兩位候選人原本應該在周四舉行第二場競選辯論會，但在川普拒絕參加線上辯論後，該活動已經取消。

周四收盤，道瓊工業指數微跌19.8點或0.07%，為28,494.2點，盤中一度大跌逾300點。標普500指數小跌0.15%，為3,483.34點。那斯達克指數跌0.47%，為11,713.87點。

沃爾格林（Walgreens Boots Alliance Inc）大漲4.8%，為道瓊指數帶來支撐，該連鎖藥妝店上季獲利表現優於市場預期，並看好2021年獲利實現個位數增長。

在監管擔憂加劇下，臉書跌1.9%，領跌科技巨頭股（Big Tech）。亞馬遜跌0.8%、Alphabet與微軟分別跌0.5%，蘋果跌0.4%。

大型科技股的下跌，被銀行與能源股的上漲所抵消。摩根大通、摩根士丹利與花旗集團均漲逾1%，埃克森美孚與雪佛龍分別漲0.9%和0.8%。摩根士丹利上季業績報喜，股價收漲1.3%。標普500金融股指數收漲0.8%。

聯合航空上季營收暴跌78%，標普1500航空股指數下挫1.5%。

Vertex PharmPharmticals暫停蛋白質缺乏症療法試驗，股價重挫20.70%。

(時報資訊)