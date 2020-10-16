臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

前高雄市市長韓國瑜雖遭罷免，卻擁有一票死忠支持者「韓粉」，期待韓能再度參選，投入公共事務為他們發聲並為民服務。有網友表示，自己是個平凡的小市民，但自從去年看到幾十萬人無論惡劣天氣、泥濘滿腳也要上街挺韓，內心深受震撼，從此就成為「韓粉的粉絲」——韓粉粉；該網友更大聲疾呼，要世人不要低估了韓粉與韓粉粉對中華民國的忠誠及鋼鐵般的意志。

針對韓國瑜是否參選議題，網友在臉書寫道：「我是一個平凡普通的小市民。自從去年看到幾十萬人在惡劣的天氣，泥濘滿地下的1229台中之夜，震撼之餘，我變成韓粉粉—韓粉的粉絲。」

發文網友指出：「韓總清亷，真誠，有魄力，照顧員工及市民，尤其是弱勢族群，這是事實，不須浪費口舌。在民主社會中，你可以不喜歡韓國瑜，我充分尊重。在民主自由的社會裡，尊重每個人不同意見，是基本的民主素養。」

不僅如此，該網友大聲疾呼：「但請不要低估了韓粉們對中華民國的忠誠，及不畏艱難，剛鐡般的意志。而這也是我變成韓粉粉的原因。」

此外，該網友更以「韓粉粉」的姿態強調：「面對造謠，污蔑，嘲弄，甚至一群假韓粉的挑撥，我沒有絲毫動搖，反而更加堅定，因為我愛這片土地，我是韓粉粉。」

(中時新聞網)