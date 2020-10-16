「這場雨真的很少見」，氣象局長鄭明典直言，宜蘭地區這兩天的降雨相當罕見，以往東北風帶來的是綿綿細雨，今年反而變成暴雨，單日降雨量已破400毫米，而且還沒結束。文化大學大氣系副教授劉清煌指出，宜蘭雨勢與南方低壓有關，「沒有颱風，卻有大家熟知的『共伴效應』發生，這場雨很值得氣象界好好研究。」

「很大！」問題還沒問完，鄭明典劈頭就說宜蘭的雨很大。從15日零時至16日上午8點半，宜蘭冬山就有3個測站的降雨量逾410毫米；三星也有一個測站達286.5毫米。鄭明典表示，這場雨已符合氣象局定義的「東北季風異常降水」，和往年真的很不一樣。

劉清煌進一步指出，宜蘭豪雨和許多原因有關，如地形，眾所周知宜蘭像個「口袋」，北邊、南邊都有山區，當東北風南下吹進「口袋」裡，抬升作用導致降雨；低一點的氣流撞山反彈，反向跟盛行風聚集，也會導致降雨。

「還有一個原因就是共伴」，劉清煌認為，目前台灣南邊有一個低壓，環流與東北風交會，造成整個東半部對流特別旺盛，「就算沒有颱風，仍有秋天的颱風常見的共伴效應發生。」

不過比較特別的是，以往降雨多集中在蘇澳、羅東，今年反而下在靠山的三星、冬山等地。

劉清煌表示，為瞭解蘭陽平原在東北季風季節出現異常降水的大氣環境及降雨過程，「在研究經費零的情況下只能到處去化緣」，目前已得到台灣大學、中央大學、國防大學、中研院、氣象局等人力、儀器及耗材鼎力相助，預計11月19日起在宜蘭進行為期5天的觀測實驗，期待更掌握蘭陽平原天氣特性，作為未來預報參考。

(中時新聞網)