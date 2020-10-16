為了爭搶下季總冠軍，公鹿真的打算卯足全力補強了！根據《LegionHoopsRoss》在16日爆料，目前公鹿很有可能跟雷霆提出透過交易換來保羅，徹底補強後場戰力，《The Athletic》權威記者查拉尼亞也爆料公鹿想挖國王射手波達諾維奇。

公鹿上季雖拿56勝17敗的聯盟第1例行賽戰績，卻在東區準決賽爆冷遭到熱火4比1淘汰，不少專家就認為儘管公鹿擁有「字母哥」阿提托康波、米德頓兩名明星球員，卻少了一個足以組織全場的優質控衛，如今看來保羅確實相當合適。

35歲的保羅，生涯待過黃蜂、快艇、火箭與雷霆等隊，除了10次獲選全明星球員，也4次入選年度第一隊4次、7次獲選年度防守第一隊，上季更交出場均17.6分、6.7助攻與5.0籃板成績，帶領雷霆爆冷闖進季後賽，卻在首輪遭火箭淘汰。

至於國王射手波達諾維奇上季平均每場拿下15.1分、3.4助攻與3.4籃板，要不是他並未受到重用，他的場均數字應該更好，隨著他跟國王之間合約已經到期，公鹿將會積極爭取他的加盟，藉以提升外圍火力，也讓團隊打法更具多樣性。

(中時 )