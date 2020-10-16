大陸及歐美車市需求增溫，且5G基礎建設持穩，健和興(3003)預估，第4季業績可望不低於第3季。健和興產品為端子及連接器，主要應用在工業、綠能網通、家電、電動摩托車及新能源車端子與連接器，以及電動車充電樁產品等，今年上半年受新冠肺炎疫情重創的全球車市自第3季回穩，歐美及大陸車市需求回溫，且5G基礎建設持穩，讓健和興下半年獲利維持水準。

健和興自結9月合併營收達2.84億元，較8月及去年同月營收小幅衰退，營業淨利為4954萬元，較8月營業淨利相當，較去年同月營業淨利小幅下滑，稅前盈餘為3222萬元，較去年同月及8月稅前淨利衰退，主要係受美金貶值影響，使產生未實現外幣評價損失1576萬元，累計第3季合併營收達8.36億元，較上季營收相當，以目前實收資本額15.57億元計算，第3季每股稅前盈餘為0.71元，每股稅後盈餘為0.47元；累計1到9月合併營收為23.89億元，較去年同期營收小幅衰退6.96%，稅前盈餘為3.53億元，稅後盈餘為2.84億元，每股盈餘為1.8元。

由於電動車相關產品及全球車用需求不錯，健和興表示，公司將力拚第4季業績優於第3季，但因去年同期基期較高，預估將較去年同期衰退。

(時報資訊)