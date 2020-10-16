國家通訊傳播委員會（NCC）26日將舉辦中天新聞台換照聽證會，傳出在行政院長蘇貞昌主導下，換照可能遭NCC卡關，引發外界質疑是否放棄言論自由價值。對此，行政院長蘇貞昌今赴立院備詢前表示，他一輩子都在為新聞自由與人權努力，就讓獨立機關NCC獨立運作。

國家通訊傳播委員會（NCC）26日將舉辦中天新聞台換照聽證會，傳出在行政院長蘇貞昌主導下，換照可能遭NCC卡關。消息傳出，引發學界、政界、媒體界譁然，國民黨主席江啟臣就喊話，大家可以有不同政治立場，但應共同捍衛新聞自由與中華民國的民主憲政價值。

今天上午，蘇貞昌赴立院備詢前，被問到政院是否會介入中天新聞台換照，同時，民進黨是否已放棄對新聞與言論自由的堅持？

對此，蘇貞昌表示，他一輩子都為新聞自由、言論自由努力，為人權努力，對於有關新聞頻道的運作都依照國家法律，讓獨立機關NCC獨立運作。

(中時 )