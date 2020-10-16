《中天新聞》將被關台的說法甚囂塵上，《蘋果日報》今天的社論以「勿忘新聞自由是台灣的驕傲」為題表示，儘管《蘋果》與中天及其所屬的旺中媒體集團在許多方面立場大相逕庭，甚至屢有交鋒，但是《蘋果》堅信新聞自由是台灣民主不可動搖的基礎，所有的言論，包括我們反對的、離經叛道的「言論」，我們都願意而且應該捍衛其自由。

《蘋果》指出，新聞與言論自由是台灣人民最驕傲的台灣價值，也是台灣與中國最具體且最巨大的不同。我們相信人民的判斷力，我們深知此一必須堅持的底線一旦放棄，維護民主與多元的大壩就會開始崩塌，當社會今日坐視特定人失去言論自由，明日就會有更多人受害，最終就是所有人都受害。放棄了言論與新聞自由，將形同放棄台灣對抗中國最強而有力的武器。

《蘋果》表示，電波頻道屬於稀有公共財，這也是民主國家必須設立像NCC這種機構來分配廣電頻道及管制廣電媒體的原因。而之前台灣社會出現反媒體壟斷運動，就是對於旺中集團是否涉及媒體壟斷出現重大疑慮，並且質疑旺中集團有強烈的親中色彩，這些都是中天電視台此次換照無法迴避的重要背景。

《蘋果》強調，媒體當然沒有違法的特權，相關法令既然賦予NCC審查電視台換照准否之權，各方自當尊重、信任NCC會依據法律與專業公平行事，也就是，如果認為媒體資金來源有問題，尤其是涉及中資，或是涉及媒體壟斷，就拿出證據，依法處置；如果是新聞處理專業上的問題，也必須拿出具體例證來證明中天電視台新聞道德淪喪以及嚴重失格。

但NCC不應以意識形態、政治、黨派立場和好惡，企圖以換照的准否，達到打擊異己，壓制新聞言論自由，以及必然隨之而生的殺雞儆猴、製造寒蟬效應，形成一言堂的效果。

《蘋果》認為，新聞與言論自由必須承擔相對的社會責任，而能夠最有效監督媒體者，從來不是政府，而是更公開透明的資訊流通，以及民眾理性自主的判斷。以今日台灣社會而言，當眾多閱聽者皆認知某個媒體是所謂的「紅媒」，人們自可選擇透過拒看、拒信、拒買等方法，對其新聞報導與節目內容施予「制裁」。

《蘋果》指出，政府、政黨與政治人物的打壓新聞自由，只會使原本應受社會公評的問題失焦，甚至淪為黨派鬥爭工具，是非蒙蔽了，專業模糊了，民意被切割離間了，原本要被批判者，反而成了被打壓的受害者，所謂的懲處制裁，很可能竟成一枚當事者根本不配得到的勳章。

更可怕的是，若任由政府與NCC公然或實質上因政治因素決定媒體能否存續，潘朵拉的盒子裡竄出的妖魔，不會只犯案一次。國民黨早年打壓本土及主張民主的媒體，標榜進步勢力的民進黨則靠著主張百分之百的言論自由，得到多數民意支持；但政黨輪替已屬常態的民主台灣，如果又有了可以修理所謂「紅媒」的理由，往後有人就會編造藉口修理「綠媒」或任何顏色的媒體。因為，當權者心目中，媒體從無有顏色之分，只有乖乖聽話和不聽話勇於監督的差別！當人們開始為當權者揮刀砍向某個眾曰可厭的媒體而鼓掌時，自己其實也已排進了等待受刑者的隊伍。

《蘋果》強調，在中國解放軍戰機頻頻對台灣軍事施壓之際，我們雖然反對某些媒體的親中立場，但基本原則仍不應改變，就是支持任何受到法律保障的言論自由。針對電視台換照這樣的重大事件，NCC須以法律及專業為基礎，用具體證據，以及一致的標準審查，不能藉換照的准否，壓制各種言論自由；如此台灣才能繼續享有華人社會最珍貴的自由空氣。

(中時 )