永大機電大股東日本日立製作所取得過半股權，最快明年股東會全面改選董事及獨董，經營將再度變天。以永大董事長許作名為首的現有經營團隊主張經營權與所有權分離，端出大陸事業第三季轉虧為盈，經營績效顯現成績單，獲得第二大股東寶佳集團支持，正擬說帖打算說服最大股東日立製作所首肯現有經營團隊能繼續經營永大。

日立製作所為拿回永大經營權，向經濟部投審會申請匯入40億元給台灣日立電梯，備足銀彈，永大3～9月斥資近2.39億元，在公開市場敲進永大股票4,321張。9月底起再度發動攻勢，斥資30.44億餘元，取得42,537張永大股票，其中持股比例從9月底40.52％提高至50.88％，取得過半股權。

日立製作所15日透過永大公告最新申報增加持股10.36％，持股股權過半，永大現有經理團隊由總經理蔡尚育具名發聲明表示，股東買賣與持有，永大皆表示尊重。公司一向秉持董事長許作名「經營權與所有權分治」、「客戶至上」的競爭理念；強調公司治理與專業經理人能力，追求股東利益、照顧員工與維護工作權的立場不變。未來董事長將持續與大股東們溝通，著重公司治理，創造更多盈餘。

永大同時也公布9月合併營收14.27億元，比去年同期成長21.98％，前三季合併營收108.36億元，也較去年同期成長8.33％，年增率創近5年來新高。永大今年以來兩岸接單量也創近5年來新高，未來發展可期。

永大現有經營團隊拿出許作名接手永大董事長近一年半時間，大陸電梯事業接單、安裝及出貨均成長，轉虧為盈，今年以來，兩岸接單創近五年新高，未來發展可期的成績單，獲得第二大股東寶佳集團認同。

據指出，永大現有經營團隊端出具體經營實績，獲得第二大股東寶佳集團表達肯定及支持，也向最大股東日立製作所喊話，希望增加許作名與日立交涉與談判協商的籌碼，打算爭取日立同意永大經營權與所有權可以分離，維持現有經營團隊負責經營的局面。

熟悉內情人士表示，日立支持的獨董律師黃福雄上任以來，針對永大更換總經理、股利發放及薪資結構等多項議題，多次舌戰寶佳集團相挺的陳世洋及陳麗秀兩位獨董。日立與寶佳集團兩大股東間，沒有互信。寶佳集團少東林家宏及旗下和築投資等共同持有永大股權超過17％，對日立來說，猶如芒背在刺，兩大股東能否捐棄成見，攜手合作支持許作名領軍的永大現有經營團隊，還有待觀察。

(工商 )