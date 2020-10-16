大同阻止欣同及新大同為首市場派召開股東臨時會，接二連三受挫，遭行政院訴願委員會駁回之後，台北地方法院也裁定駁回大同聲請定暫時狀態假處分。大同15日深夜發重訊表示，遺憾台北地方法院未及審酌上情而裁定駁回。大同將在收到裁定書後，與律師討論後續因應作為。也企盼士林地方法院能就整體陸資影響，加以審酌，核准大同假處分申請。

欣同及新大同依公司法第173條第4項，申請召開大同股東臨時會全面改選6席董事及3席獨董，獲經濟部有條件核准且敲定10月21日舉行。大同大表不滿，九月上旬向高等行政法院、行政院訴願委員會陸續聲請經濟部停止原處分案，九月21日同步分別向台北地方法院、士林地方法院聲請大同股臨會定暫時狀態假處分。

高等行政法院10月初駁回大同聲請案後，行政院訴願委員會14日也發新聞稿，駁回大同申請，大同15日發重訊表示，很遺憾訴願委員會未予採納，大同將與律師商量後續可行作法。沒想到，台北地方法院15日下午也裁定駁回大同聲請股臨會定暫時狀態假處分，仍可抗告。

大同15日深夜發布重訊表示，金管會13日發佈的裁罰是對新加坡的FINI陸資，該陸資最終受益者是丁建勇。2018年1月17日金管會裁罰任國龍18％，限期6個月出清，其中一個代持戶是Ding David，而新查獲之陸資丁建勇，即是Ding David的父親。此證實當初金管會要求Ding David出清持股，結果是他繞道轉讓持股給其父親丁建勇，藉以規避金管會查核。

大同表示，金管會對新加坡FINI陸資裁罰，證實大同一年多來一直呼籲金管會查明任國龍持有大同18％股票是否真已出清，是正確的疑慮。金管會第四次查獲5.87％違法陸資，就是當初第三次被裁罰的陸資之一，現在查出也只是冰山一角，其他尚待金管會加速擴大調查，該18％是否真已出清？是否還有未查獲之陸資尚潛藏？大同認為，在充分調查徹底確認無陸資之前，欣同、新大同、鄭文逸等與任國龍關係密切的市場派，應先暫停召開臨股會。

大同表示，大同很遺憾台北地方法院未及審酌上情而裁定駁回！大同將於收到裁定書後與律師討論後續因應作為。大同企盼其他法院能就整體陸資影響，加以審酌，核准大同假處分申請。

大同公司派將阻止市場派召開股臨會，寄最後希望於士林地方法院判決。士林法院13日開庭審理，大同公司派與市場派雙方委任律師，經過長達5個多小時激烈爭論後休庭。未久金管會就公布，查獲新加坡匯豐銀行託管ING亞洲私人銀行5.87％屬於違法陸資，將予以重罰，並要求半年內必須出清手中所有股票。

身為大同股臨會召集權人欣同及新大同隨後也發聲明表示，將剔除5.87％出席股權數，也不具投票及表決權。昨日大同又查出金管會新查獲違法陸資最終受益者是丁建勇，是上海龍峰集團負責人任國龍的人頭帳戶。

據指出，大同以發現新事證為由，已將金管會對違法陸資做出裁罰、新違法陸資受益者與大同指控陸資龍峰集團負責人任國龍有關聯等相關資料，以補件方式送交給法院，是否影響士林地方法院法官判決，還有待觀察。

士林地方法院法官若裁定駁回大同聲請，大同仍如期於下周三（21日）召開股臨會，全面改選6席董事、3席獨董，公司派與市場派雙方將正面交手，搶大同經營權。

(工商 )