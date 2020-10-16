女星李妍憬日前上節目《小明星大跟班》，錄影過程要幫元元脫靴子時，竟意外讓她從椅子上重摔在地，事後李妍憬還原狀況表示：「事後一直對元元道歉」，但仍引發網友砲轟，對此元元則出面緩頰，並強調：「跌倒真的就是個意外」。

李妍憬還原事發經過，表示當時沒注意到靴子有拉鍊，才導致她從椅子上摔下來，當時自己也嚇到，事後已經跟元元道歉，至於影片剪完呈現的是效果，畢竟沒有人會故意想讓別人受傷，接著強調「欺負霸凌」不是她的做人風格，對於遭網友留言謾罵，她則不願多做回應，僅表示：「該說的我一次說完大家愛罵就罵吧！概括承受」。

跌倒真的就是個意外，大家都不會希望有人受傷， 而且事後妍憬姊一直關心我也跟我道歉很多次，她私底下人也很不錯很幽默很好笑，重點是我真的真的沒事 沒有人會想惡意害人，想讓這種事情存在！希望大家理性ㄧ點！！！！ 我很感動你們愛護我，想保護我的心～我現在很好 謝謝你們 綜藝節目都是為了好笑帶給大家歡樂， 並不是一抓到什麼事情就一直責怪、批評 這樣我一點也不開心...... 所以大家樂觀一點❤️ 謝謝你們大家 由元元發佈於 2020年10月15日 星期四

對此元元也出面緩頰，強調：「跌倒真的就是個意外，大家都不會希望有人受傷」，更表示李妍憬事後跟她多次道歉，而且自己真的沒有事情，綜藝節目都是為了好笑帶給大家歡樂，希望大家能夠理性一點，不是抓到什麼事情就一直責怪、批評，接著更透露李妍憬私下為人「很不錯很幽默很好笑」，也希望一切事情到此為止。

李妍憬在元元粉專底下留言道歉。（圖／元元臉書）

對此網友紛紛留言：「李妍憬滿照顧新人的，應該是個意外」、「最好做個檢查，因為當下沒事以後可能會有後遺症」、「那麼高摔下来真的心疼你了，還好你没事」，對此李妍憬也在底下留言再度道歉：「元元真的抱歉，有時候節目效果，我沒做好，真的抱歉」。

(中時新聞網)