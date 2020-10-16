今年為1964年以來首次無颱風侵台，降雨量僅為歷史平均值2至6成，水情空前嚴峻，經濟部與農委會日前開會決議，桃竹苗地區的1萬9千公頃農田將實施停灌補償措施，停灌範圍位於桃竹苗部分區域，約有2萬6千3百位農民，以栽種水稻為大宗，停灌區域稻作每公頃補償14萬元。

至於其他作物，農委會將依作物特性及受影響程度，於一週內完成勘查評估並公布補償措施。

農委會指出，本次補償作業預計從明天至26日期間受理農民申請，假日無休，經查對或現勘無誤後，將儘速直接把補償金匯至農民帳戶。此外，為利下期耕作，農委會尊重農民對水稻植株的處理，並呼籲農友依一般收割作業，割除已無收穫價值稻株，為下次種植預作準備。

農委會籲請停灌區內農民於公告期限內，攜帶並填寫相關文件至各管理處工作站申辦停灌補償；各管理處亦會排定時段指派專人到各水利小組受理申請，以減少農民舟車勞頓。

(中時 )