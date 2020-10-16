基隆一名鄭姓女子去年12月前往戶政事務所申請戶籍謄本，意外發現戶口裡竟然多出一位24歲女兒，險些與丈夫鬧出家庭革命，經過追問才知道，原來是胞兄20年前把私生女偷偷登記到她的戶口，氣的提告違造文書罪，但因已超過追訴時效，基隆地檢署日前予以當事人不起訴處分。

據《自由時報》報導，鄭女戶口中多出來的24歲女兒，是胞兄與一名黃姓女子的私生女，兩人擔心外遇的事情曝光，於才會在1996年4月間前往戶政事務所辦理出生登記，還將孩子偷偷藏在妹妹的戶口。

據刑法第210條「偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑」，而2006年7月1日起，追訴權時效進行修正，以偽造文書罪來看，追訴權時效應為「犯最重本刑為3年以上，10年未滿有期徒刑之罪者」。

然而，黃女冒名登記的時間點是在1996年4月間，並不適用新法，而按照舊法來算，鄭女應該要在2006年4月前提出告訴。如今距離事件發生已經過了24年，早已超過追訴權時效，鄭女就算想告，也告不成了。

(中時新聞網)