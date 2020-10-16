知名網紅作家「一件襯衫」黃山料提到「月薪25萬和月薪3萬的煩惱相同」，引發網友討論，而台中市警察局局長室也搭上此議題，在臉書粉專《TCPB局長室》上以「宵夜搭配」來宣導酒後不開車，並提醒大家酒測器前「不問收入；只問濃度！」

知名網紅作家「一件襯衫」黃山料，10月4日曾在臉書發文表示，月薪25萬元的人和月薪3萬元的人，除了社會階層不同，煩惱卻是相同的。此一言論曝光後，立刻引發網友熱議，吸引2.6萬人按讚，也被轉發分享超過7千次。

而台中市警察局局長室在臉書粉專《TCPB局長室》宣導「酒後不開車」時，也搭上此議題，幽默地藉由「宵夜搭配」指出，月收入3萬和25萬的生活品質差異，月薪3萬是「宵夜配啤酒」；月薪25萬則是「宵夜配高檔白蘭地」。

《TCPB局長室》表示，雖然沒感受過收入25萬，但我們知道酒後駕車的話，在酒測器前人人平等：「不問收入；只問濃度！」並提醒大家「喝酒不開車，開車不喝酒。」一旦發生意外，生命的可貴是無法以收入多寡來衡量的。

貼文曝光後，引發網友討論，「小編有跟上時事，可以加薪」、「不管濃度，只要沾到酒就不要開車」、「重點就是不要酒駕」、「警察也可以這麼文青」、「這個跟風很有梗」。

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(中時新聞網)