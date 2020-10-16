蔡政府8月宣布開放美豬、30月齡以上美牛進口，並修正萊劑殘留標準，等於不只美國，明年起其他國家的豬、牛只要符合萊劑標準也能輸台。立委蔣萬安質疑，衛福部只標產地，不標含不含萊劑，民眾怎辨識？政府一再說讓民眾選擇，但只是在說空話。衛福部長陳時中也坦言，沒標萊劑的確沒法辨識。

立法院昨召開聯席會議，蔣萬安以明年上路的手搖飲新制為例，衛福部要求熱量、糖量、咖啡因等都需要標示，但面對萊豬、牛的進口，卻只標產地，不標含不含萊劑。若民眾出於方便性考量，只能選進口的，要如何從各國家產品中選出不含萊劑的肉？

蔣萬安屢次詢問陳時中此問題，陳時中總是屢屢跳針，一直以「這是另外一個命題」、「今天送的是產地標示規定」來回應，但中間仍鬆口坦言，沒標示確實沒辦法辨識。

蔣萬安表示，政府一再重複說讓人民選擇，但含不含萊劑不是只看產地就能辨識，政府不要再蒙著眼鏡，摀著耳朵了，說的選擇權只是空話，在自欺欺人。

立委林德福也提出類似質疑，但陳時中回應，只標產地是為國產豬著想，如果標含不含萊劑，大家當然會選不含萊劑的，標示產地就能讓大家多選國產豬。立委陳椒華則說，加拿大都可要求肉品標示不含萊劑，為何台灣不能？陳時中回應，可鼓勵業自行標示。

另一方面，立委高嘉瑜、蔡壁如昨呼籲對萊豬、牛設立貨品分類號列（CCC code），做好源頭把關。蔡壁如表示，CCC code能節省成本，否則未來沒有專門貨號卻要篩檢時，人力、預算都難以編出。萊克多巴胺是農委會的禁藥，若要進口，那是大事，必須有獨立的CCC code，才能保障消費者的選擇權。

陳時中表示，衛福部支持各部位做好貨號分類，但若要以殘留標準來分類就不支持。經濟部次長陳正棋則說，萊克多巴胺是動物用藥，國內動物用藥有超過1000種，若針對萊劑來訂，將超過貿易上的必要性，執行上需進一步研究。

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(中時新聞網)