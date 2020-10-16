台灣工黨創立至今27年，日前立法委員選舉時遭檢舉未向監察院申報政治獻金專戶，就收受經費，遭質疑經費來源不明。檢調昨(15日)前往台灣工黨黨部、創黨主席謝正一、黨主席晏揚清、婦女部副主任何秋葺住處執行搜索，約談3人到案說明，今晨以各3萬元交保候傳。

台灣工黨自2003年成立，謝正一為創黨主席。檢調獲報台灣工黨參與立委選舉時並未依法向監察院申報政治獻金專戶，就自行對外收受捐獻，涉嫌違反《政治獻金法》，15日時，檢調大舉搜索約談謝正一、黨主席晏揚清、婦女部副主任何秋葺等3人，並於今晨諭令以3萬元交保候傳。

昨日晚間創黨主席謝正一交保後，於門口接受媒體訪問，痛批自己是因批評執政黨才遭壓制，更說「我從戒嚴令走過來，國民黨也沒有這樣對我啊，民進黨怎麼可以指使公家人員整肅異己」。

謝正一不滿的說「誰會贊助我們？」，並指出台灣工黨過去參與選舉的經費皆是他省吃儉用纂出來的，不能因為他經常往來兩岸，就認為會和大陸拿錢。謝說，「我們目的是要掛上選舉公報，至少歷史紀錄台灣工黨主張九二共識，堅持中華民國憲法。」

(中時新聞網)