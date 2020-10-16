前高雄市長韓國瑜遭罷後，下一步動向受到外界注目。對此，國民黨資深黨員黎建東表示，韓國瑜從總統大選大敗到遭罷後，國民黨內支持者早就跟韓粉勢不兩立了，如果大家真的愛護韓國瑜，就讓韓自己決定下一步吧！

黎建東接受港媒《中評網》採訪時表示，韓國瑜如果當初懂得朱元璋「築高牆、囤積糧、緩稱王」的道理，踏實在高雄苦幹4年，就不會總統大選慘敗、之後還在罷韓的投票中，創下得票比贏得2018年高雄市長還多的難看紀錄。現在還一堆人要拱韓出來選黨主席，如果大家真的愛護韓，請不要再左右或綁架韓，讓韓自己決定。

對於國民黨主席的選舉，黎建東認為，現任黨主席江啟臣如果沒出大亂子，連任機會還是有的。但若前黨主席朱立倫和韓國瑜也想競選話，那態勢就會不一樣。他承認，國民黨內像他這種老的，看法思維都還是拘泥於韓國瑜，但年輕一輩對韓很反感，他感嘆，國民黨老人同溫層非常嚴重。

黎建東指出，韓國瑜從2020敗選、高雄市長遭罷後，國民黨內的支持力量，不論是朱粉、吳粉、王粉、郭粉現在已跟韓粉勢不兩立了。

(中時新聞網)