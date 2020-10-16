全球民用無人機及創新影像技術領導者DJI正式發佈專為單反及微單眼相機打造的手持雲台DJI RS 2及DJI RSC 2，兩款來自Ronin系列的新品以全新簡化命名面市。

DJI RS 2採用碳纖維軸臂，更輕的機身可承載更重的相機鏡頭組合，新增1.4英吋彩色觸控螢幕、泰山增穩演算法、超級增穩模式及豐富專業配件，為影像創作者提供多場景解決方案。DJI RSC 2採用全新可折疊設計，具備更強勁的電機性能，新增1英吋調參熒幕、「泰山」增穩演算法及快速折疊拍攝模式，兼得出色性能和便攜機身。

DJI高級產品經理Paul Pan表示，「兩年前，我們推出了第一款Ronin-S，將DJI積累已久的工業級雲台技術，用更親民的價格推向市場，當時市場反響非常熱烈。我們迅速投入到下一代產品的研發中，經過兩年的用戶反饋積累和持續改進，今天非常高興終於將集大成的兩款作品DJI RS2和RSC 2共同推向市場，相信將再一次給影像創作者帶來巨大的驚喜，重塑影視行業生產力。」

(工商 )