遍布歐洲大陸興起新一波新冠肺炎大流行，以及對美國推出財政刺激方案的希望減弱，再再削弱歐洲股市信心。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌7.71點或-2.08%，為362.91點，來到近三周低點。汽車股、保險股和能源股皆下挫逾2%。股市在法國、義大利、西班牙、德國皆下挫在1.4%到2.8%之間。

銀行股追蹤了債券殖利率下跌，下挫1.5%，對於併購活動的升溫反應冷淡。媒體報導義大利BPM銀行以及法國農業信貸銀行(Credit Agricole)已經簽署了保密協定，顯示為可能的合併跨出正式談判。

歐洲股市先前因全球政府的刺激方案而維持漲勢，但入秋後新一波疫情已經衝擊經濟反彈信心。

法國在周末開始實施更多的宵禁，歐洲多國已有關閉學校，試圖在冬季來臨前遏止疫情擴散。倫敦已經施加更嚴格管制；另一方面，英國脫歐後與歐盟的新協議遲遲未有明顯進度。

英國FTSE指數下跌1.7%。歐盟領導人表示，歡迎與英國的新夥伴關係，值得任何方面的努力，但是歐盟不會付出一切代價，已準備好對每年一兆歐元的貿易關係進行快速切割。

在個股表現方面，瑞士羅氏製藥(Roche)下跌3.5%。儘管該公司的診療部門錄得創紀錄營收，抵銷了藥物銷售下跌，並且該公司維持全年財務成長目標。

廉航瑞安航空(Ryanair)下跌4.3%。由於歐洲政府開始收緊旅遊和社交限制，該公司計畫在冬季削減約三分之一營運能量。

(時報資訊)